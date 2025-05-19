«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ
«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче полуфинала Единой лиги ВТБ
«Локомотив» примет «Зенит» в шестом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ в понедельник, 19 мая. Игра пройдет в «Баскет-Холле» в Краснодаре и начнется в 20.00 по московскому времени.
С ходом и результатом игры можно знакомиться в баскетбольном матч-центре сайта «СЭ» и нашей ленте новостей турнира.
В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч! Страна» и «Старт», а также сайт Единой лиги ВТБ и ресурсы matchtv.ru и tvstart.ru.
После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу петербуржцев. Победителя этого противостояния до четырех выигранных встреч в финале ждет действующий чемпион — ЦСКА.
В предыдущем раунде «Зенит» победил «Парму» (3-0), а «Локомотив» — «Уралмаш» (3-1).
