«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче полуфинала Единой лиги ВТБ

«Локомотив» примет «Зенит» в шестом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ в понедельник, 19 мая. Игра пройдет в «Баскет-Холле» в Краснодаре и начнется в 20.00 по московскому времени.

С ходом и результатом игры можно знакомиться в баскетбольном матч-центре сайта «СЭ» и нашей ленте новостей турнира.

В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч! Страна» и «Старт», а также сайт Единой лиги ВТБ и ресурсы matchtv.ru и tvstart.ru.

После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу петербуржцев. Победителя этого противостояния до четырех выигранных встреч в финале ждет действующий чемпион — ЦСКА.

В предыдущем раунде «Зенит» победил «Парму» (3-0), а «Локомотив» — «Уралмаш» (3-1).