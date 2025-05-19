Баскетбол
19 мая, 18:00

«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Локомотив» примет «Зенит» в шестом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ в понедельник, 19 мая. Игра пройдет в «Баскет-Холле» в Краснодаре и начнется в 20.00 по московскому времени.

С ходом и результатом игры можно знакомиться в баскетбольном матч-центре сайта «СЭ» и нашей ленте новостей турнира.

В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч! Страна» и «Старт», а также сайт Единой лиги ВТБ и ресурсы matchtv.ru и tvstart.ru.

После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу петербуржцев. Победителя этого противостояния до четырех выигранных встреч в финале ждет действующий чемпион — ЦСКА.

В предыдущем раунде «Зенит» победил «Парму» (3-0), а «Локомотив» — «Уралмаш» (3-1).

Капризов оформил дубль в игре «Миннесота» — «Колорадо» и забил 200 голов в НХЛ
Журналист Economist заявил об отправке в США вместо Буданова его заместителя
«По телевизору предпочитаю посмотреть хоккей, а не теннис». Интервью Вероники Кудерметовой
Генпрокуратуру попросили провести проверку в отношении Собчак, Гузеевой и Милявской
Джикия опять хочет в «Спартак», Пруцева отказываются продавать сербы, а вундеркинд «МЮ» готовит гражданство. Кто из россиян может усилить клубы РПЛ под новый лимит
Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Гришин и Ларионов — как живут в Нижнекамске: репортаж Шевченко
Гришин и Ларионов — как живут в Нижнекамске: репортаж Шевченко
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Моня о поражении УНИКСа в полуфинале: «Не очень понял, почему они отказались от Лабери»

«Локомотив» победил «Зенит» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

