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Ватутин — об уходе Аврамовича: «ЦСКА никогда не был командой одного игрока»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Ватутин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изменениях в составе московской команды после второго чемпионства подряд.

— Решение сохранить чемпионский костяк прошлым летом было сложным?

— Зачем что-то менять, если все отлично работает? Учитывая, что мы защитили чемпионство, значит, все было сделано правильно. Результат — это главное. Увы, но в это межсезонье так сделать не получится по разным причинам, которые я пока не хочу озвучивать.

— То есть летом болельщиков ждет серьезная перестройка состава?

— Пока не готов об этом говорить. Дайте хотя бы немного насладиться чемпионством.

— Как на команду влияла информация от европейских СМИ об уходе Алексы Аврамовича в «Дубай», Амата Мбая в «Париж», о якобы переговорах ЦСКА с Ненадом Димитриевичем?

— Мы работаем в той среде, которая полнится слухами. Разного рода. Реагировать на них не надо. Я очень рад, что и команде удалось абстрагироваться от новостей и оставаться сконцентрированной на баскетболе.

— Перед началом сезона вы говорили нашему изданию про Аврамовича. «При всем уважении к его таланту он фрагмент пазла, который должен помочь создать общую картину команды. Не надо сверхожиданий и восторгов от подписания Алексы». Вы довольны им?

— Это чемпионский сезон. Как и у всех, у него были хорошие игры, были не очень. Самое главное, что Алекса отдавал себя работе на сто процентов. Никогда не было момента, чтобы он не выкладывался в играх или на тренировках. Наоборот, может быть, он чересчур старался проявить себя. Тяжело прийти в клуб такого уровня и сразу весь сезон провести ровно. Так что хочу сказать ему большое спасибо за его вклад.

— Серб покидает ЦСКА на мажорной ноте...

— Два титула говорят сами за себя. Если он не забивал по 30 очков, пусть их забивают другие. Главное, чтобы наш клуб побеждал. Подчеркну, что ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Даже когда у нас играли такие звезды, как Шишкаускас, Теодосич, Де Коло, Родригес... И мы хотим, чтобы так было всегда.

В понедельник, 9 июня, ЦСКА дома обыграл «Зенит» в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (96:73, 4-2) и выиграл турнир 12-й раз в истории.

Андрей Ватутин в&nbsp;раздевалке ЦСКА после победы в&nbsp;Единой лиге ВТБ.«Тримбл — любимый игрок моей мамы, он не продается». Чемпионское интервью Ватутина
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БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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