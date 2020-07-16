«Парма» подписала защитника Джонсона, с которым расторгла контракт месяц назад

«Парма» объявила о заключении контракта с защитником Робертом Джонсоном. Соглашение рассчитано на два года.

Месяц назад клуб расторг контракт с 25-летним американцем, воспользовавшись соответствующей опцией, чтобы не увеличивать зарплатную ведомость сезона 2020/2021. Одновременно с этим клуб начал переговоры по новому соглашению с баскетболистом.

— Очень рад, что вновь присоединюсь к «Парме», — приводит пресс-служба пермского клуба слова Джонсона. — Мы хорошо провели прошлый сезон и прогрессировали как команда. В этом году у нас будет шанс развиваться и дальше. Я подписал новый контракт с клубом, потому что уверен, что это лучшая возможность для меня, чтобы продолжать свое дальнейшее профессиональное развитие. Мне понравилось играть в Единой Лиге ВТБ, это отличный чемпионат в котором выступают достойные команды! Думаю, что в новом сезоне мы и дальше продолжим борьбу на высоком уровне вне зависимости от того, кто будет нашим соперником в рамках Единой Лиги ВТБ и, возможно, в Еврокубке ФИБА.