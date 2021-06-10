Иванов считает игроков «Химок» главным разочарованием сезона-2020/21 Единой лиги ВТБ
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что баскетболисты подмосковных «Химок» стали главным разочарованием сезона-2020/21.
По итогам чемпионата «Химки» заняли 7-е место. В первом раунде плей-офф команда уступила «Локомотиву-Кубани» со счетом 0-2 в серии.
«Сезон получился интересным, порадовали «Зенит», «Нижний Новгород». Разочарование сезона — «Химки», но что поделать. Клуб практически исчез или вот-вот исчезнет. Плохо, и плохо в том числе ЦСКА, потому что нужна конкуренция», — цитирует Иванова ТАСС.
Чемпионом Единой лиги ВТБ в девятый раз подряд стал московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии УНИКС со счетом 3-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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