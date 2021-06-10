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Иванов считает игроков «Химок» главным разочарованием сезона-2020/21 Единой лиги ВТБ

21:56
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что баскетболисты подмосковных «Химок» стали главным разочарованием сезона-2020/21.

По итогам чемпионата «Химки» заняли 7-е место. В первом раунде плей-офф команда уступила «Локомотиву-Кубани» со счетом 0-2 в серии.

«Сезон получился интересным, порадовали «Зенит», «Нижний Новгород». Разочарование сезона — «Химки», но что поделать. Клуб практически исчез или вот-вот исчезнет. Плохо, и плохо в том числе ЦСКА, потому что нужна конкуренция», — цитирует Иванова ТАСС.

Чемпионом Единой лиги ВТБ в девятый раз подряд стал московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии УНИКС со счетом 3-0.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11622945

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