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Густаво Айон: «Очень хочу получше изучить Петербург и Россию в целом»

06:46
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Новичок «Зенита» Густаво Айон поделился первыми впечатлениями от переезда в Россию. Последние пять лет мексиканский центровой провел в мадридском «Реале».

— Я много раз бывал в Москве, когда мы играли с ЦСКА, но все, что я видел, — отели и арены, где проводились матчи, — цитируют «Известия» Айона. — Сейчас же я живу в Санкт-Петербурге, и это удивительный по красоте город. Впечатлен его архитектурой и очень хочу получше изучить Петербург и страну в целом. Понимаю, насколько у России огромная территория, сколько красивых пейзажей мне предстоит увидеть. Я уже успел почувствовать, что российский народ очень верит в своего президента и всячески его поддерживает.

— Уже успели попробовать русскую кухню?

— Пока мне не удалось этого сделать. Во всех ресторанах, которые я посетил, была международная кухня. Но в ближайшее время я точно это сделаю. Попрошу рекомендаций у своих партнеров по команде и обязательно попробую ваши традиционные блюда.

— А пробовали когда-нибудь водку?

— Водку никогда не пробовал. Я вообще не пью алкоголь в течение сезона. То же самое касается и предсезонных сборов.

Дополнительная информация

https://iz.ru/922390/timur-ganeev/ia-khochu-izuchit-peterburg

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