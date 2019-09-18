Густаво Айон: «Очень хочу получше изучить Петербург и Россию в целом»

Новичок «Зенита» Густаво Айон поделился первыми впечатлениями от переезда в Россию. Последние пять лет мексиканский центровой провел в мадридском «Реале».

— Я много раз бывал в Москве, когда мы играли с ЦСКА, но все, что я видел, — отели и арены, где проводились матчи, — цитируют «Известия» Айона. — Сейчас же я живу в Санкт-Петербурге, и это удивительный по красоте город. Впечатлен его архитектурой и очень хочу получше изучить Петербург и страну в целом. Понимаю, насколько у России огромная территория, сколько красивых пейзажей мне предстоит увидеть. Я уже успел почувствовать, что российский народ очень верит в своего президента и всячески его поддерживает.

— Уже успели попробовать русскую кухню?

— Пока мне не удалось этого сделать. Во всех ресторанах, которые я посетил, была международная кухня. Но в ближайшее время я точно это сделаю. Попрошу рекомендаций у своих партнеров по команде и обязательно попробую ваши традиционные блюда.

— А пробовали когда-нибудь водку?

— Водку никогда не пробовал. Я вообще не пью алкоголь в течение сезона. То же самое касается и предсезонных сборов.