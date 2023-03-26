Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:32

Анзулович: «Думаю, что «Енисей» может быть доволен этим сезоном»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Самарой» (79:74) в матче Единой лиги ВТБ.

«Очень радостно, что выиграли игру, — цитирует пресс-служба лиги Анзуловича. — Имели преимущество в 20 очков, но в последней четверти сделали 9 потерь. Нам очень важно, что мы закончили сезон с 14 победами, и я думаю, что мы можем быть довольны этим сезоном. Но очень жаль, что нам не повезло с выходом в плей-офф».

Для обеих команд данная встреча стала заключительной в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/enisej-obhodit-samaru-v-gonke-za-9-e-mesto/
БК Енисей
БК Самара
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Базаревич — о поражении от «Енисея»: «Было какое-то дежавю, которое мы чувствуем весь сезон»
Новости
RSS RSS
Все новости