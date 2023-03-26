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Базаревич — о поражении от «Енисея»: «Было какое-то дежавю, которое мы чувствуем весь сезон»

Мария Гусева
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение от «Енисея» (74:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня было какое-то дежавю, которое мы чувствуем весь сезон, — приводит пресс-служба лиги слова тренера. — То на нашу игру приятно смотреть, то мы играем с какими-то ментальными провалами, которые не позволяют нам победить. После 15 потерь в первой половине сложно возвращаться в игру. Плюс мы приняли решение отпустить игроков, которые могут продолжить сезон и побороться за более высокие места, и сходу заменить этих игроков трудно».

Для обеих команд данная встреча стала заключительной в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Енисей
БК Самара
Сергей Базаревич
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