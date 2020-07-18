Фридзон перешел в «Зенит»

Капитан сборной России Виталий Фридзон стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. 34-летний защитник заключил соглашение сроком на один сезон.

Последние два года Фридзон защищал цвета «Локомотива». На его счету 24 матча в Кубке Европы, где он набирал 7,2 очка, 2,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ на счету Фридзона 41 матч в составе «Локо» со средними показателями 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи.

Фридзон — бронзовый призер чемпионата Европы (2011) и Олимпиады (2012), шестикратный победитель Единой лиги ВТБ, победитель Евролиги-2016 и Кубка Европы-2013.

— Очень рад подписанию контракта с «Зенитом», — сказал Фридзон пресс-службе клуба. — Командный ростер выглядит очень и очень боеспособным. Наслышан много хорошего про тренера Паскуаля от баскетболистов, которые играли под его началом. Самому приятно, что такой тренер хочет видеть меня в команде, особенно, если в течение своей карьеры я поиграл со многими парнями. Уверен, что мой опыт будет полезен команде в течение долгого и сложного сезона. Ну и, конечно, возможность играть в Санкт-Петербурге выглядит просто фантастически!

— С приходом Виталия мы еще больше расширяем наш ростер, — подчеркнул главный тренер Хави Паскуаль. — Он прекрасный снайпер, который имеет колоссальный опыт выступлений в различных турнирах. Я неоднократно видел Виталия в составе соперников, а теперь я рад приветствовать его в нашей команде. Его хладнокровие и понимание баскетбола будут очень полезны в решающие моменты игр.