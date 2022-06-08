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Сегодня, 19:17

Агент Лукича отметил, что ЦСКА не делал предложений его клиенту

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зоран Лукич.
Фото Global Look Press

Агент главного тренера сборной России и «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича Бурган Назиров прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к 50-летнему сербскому специалисту.

«У Зорана действующий контракт с «Нижним Новгородом». Он спокойно готовится к новому сезону. От ЦСКА не поступало никаких предложений», — подчеркнул «СЭ» Назиров.

Лукич тренирует «Нижний Новгород» уже 11 сезонов. В 2014 году он вывел нижегородцев в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом». В 2017 году сербский специалист вернулся в систему российского клуба. Сначала в качестве спортивного директора, а с сезона-2017/18 вновь стал наставником команды.

6 июня ЦСКА объявил об уходе Димитриса Итудиса с поста главного тренера. В финале Единой лиги ВТБ армейцы проиграли «Зениту» (3-4 в серии).

Зоран Лукич, Яннис Сферопулос и&nbsp;Эмиль Райкович. Лукич, Сферопулос или неожиданный тренер. Кто возглавит ЦСКА после ухода Итудиса?

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Зоран Лукич
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