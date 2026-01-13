ЦСКА разгромил «Самару» с разницей «+43»

ЦСКА с крупным счетом обыграл «Самару» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:60.

У хозяев 23 очка на счету Самсона Руженцева, он стал самым результативным игроком матча. У гостей больше всех очков набрал Никита Михайловский — 17.

Армейцы одержали 18-ю победу в 20 матчах и лидирует в таблице чемпионата. «Самара» проиграла 19-й матч из 20 и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Самара» — 103:60 (34:15, 29:19, 17:19, 23:7)

ЦСКА: Руженцев (23 очка), Карпенко (14), Уэйр (13+7 передач), Ухов (13)

«Самара»: Михайловский (17+7 подборов), Саврасов (10)

13 января. Москва. «Мегаспорт»