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ЦСКА проявлял интерес к бывшему центровому «Зенита»

16 февраля 2021, 23:30
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Бывший центровой «Зенита» Густаво Айон ищет варианты возвращения в Евролигу, пишет в Twitter журналист Донатас Урбонас.

Интерес к 35-летнему мексиканцу проявляли ЦСКА и «Анадолу Эфес». В итоге ЦСКА подписал Майкла Эрика, а «Эфес» решил не тратить деньги на рынке и дождаться возвращения Тибора Пляйсса.

В прошлом сезоне Айон провел в Евролиге за «Зенит» 26 матчей, набирая в среднем 12,5 очка, 5,3 подбора и 2,2 передачи.

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