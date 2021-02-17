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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Кроуфордом

12:27
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«Локомотив-Кубань» 17 февраля объявил о расторжении контракта с защитником Джорданом Кроуфордом.

В официальном Instagram клуба появилось заявление, в котором сообщается, что 32-летний американец неоднократно нарушал правила внутреннего регламента и самовольно покидал расположение команды.

Публикация от Lokomotiv Kuban (@lokobasket)

32-летний Кроуфорд играет в России с 2020 года. Он провел 13 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,4 очка за игру.

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