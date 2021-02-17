«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Кроуфордом

«Локомотив-Кубань» 17 февраля объявил о расторжении контракта с защитником Джорданом Кроуфордом.

В официальном Instagram клуба появилось заявление, в котором сообщается, что 32-летний американец неоднократно нарушал правила внутреннего регламента и самовольно покидал расположение команды.

32-летний Кроуфорд играет в России с 2020 года. Он провел 13 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,4 очка за игру.