Берзиньш стал игроком «Автодора»
«Автодор» заключил контракт с 34-летним латвийским форвардом Каспарсом Берзиньшем, который призван заменить травмированного Айзейю Хикса. Соглашение рассчитано на полтора месяца, сообщает официальный сайт клуба.
Берзиньш начинал нынешний сезон в латвийском «Огре», набирая в чемпионате в среднем 13,3 очка. За 15 лет профессиональной карьеры новичок «Автодора» играл в чемпионатах Латвии, Испании и Единой Лиги ВТБ, став 4-кратным чемпионом Латвии в составе ВЭФа и завоевав Кубок Вызова ФИБА в составе «Баронс». Баскетболист имеет опыт выступления за российские «Красные Крылья», «Нижний Новгород», «Зенит» и «Локомотив-Кубань».
В составе сборной Латвии Берзиньш провел 34 матча, в которых его средняя статистика составила 9,6 очка, 6,9 подбора и 1,4 блок-шота.
? КАСПАРС БЕРЗИНЬШ — В «АВТОДОРЕ» ?— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) October 15, 2019
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«Автодор» заключил контракт с 34-летним латвийским «большим» Каспарсом БЕРЗИНЬШЕМ (213 см, 105 кг), который призван заменить травмированного Айзейю Хикса. Соглашение рассчитано на полтора месяца.
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Подробности:https://t.co/ETxMGnmWV4 pic.twitter.com/50M6oTkZYy
Дополнительная информация
http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/3773-avtodor-signed-kaspars-berzins