«Астана» победила «Цмоки-Минск»
13:58
«Астана» на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победила «Цмоки-Минск» (91:89).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» (Нур-Султан) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 91:89 (28:17, 23:21, 23:29, 17:22)
А: Дж. Хилл (23), Ристич (20 + 13 подборов), М. Хилл (15), Кларк (14 + 8 подборов + 8 передач).
Ц: Лоури (20 + 8 передач), Барнетт (15), Лютыч (14), Гаврилович (13), Салаш (13 + 7 подборов).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...