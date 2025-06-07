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7 июня 2025, 00:42

Аврамович: «Самое главное, чтобы мы выиграли по итогам финальной серии»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алекса Аврамович.
Фото Единая лига ВТБ

Разыгрывающий защитник ЦСКА Алекса Аврамович в комментарии для «СЭ» подвел итоги пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (89:84, 3-2). Серб в этой игре набрал 11 очков и совершил 4 перехвата.

— Опишите четвертую четверть. Как она смотрелась вашими глазами?

— Это было что-то невероятное. В какой-то момент мы проигрывали больше 10 очков, но затем продемонстрировали характер. Играли с повышенной концентраций, энергией и довели дело до концовки, которую выиграли. Заслуженно.

— Когда тренер взял тайм-аут при «-13», какие слова он подобрал, что вы так круто вернулись в игру.

— Послушайте, не было момента, чтобы я подумал о том, что игра для нас закончена. У нас был невероятный настрой на этот матч. Мы были готовы бороться 40 минут и даже больше, но слава Богу, что нам хватило основного времени. Всевышний поддержал нас за наши старания и самоотдачу.

— Ливио Жан-Шарль провел невероятную вторую половину. После удаления Тони Джекири он не садился отдыхать и сделал решающий блок-шот на Винсе Хантере в концовке.

— Вы правы, это было решающее действие. При «+3» он поставил шикарный блок-шот. Затем пошла наша атака и я, к сожалению, потерял мяч. В этом моменте у нас была плохая коммуникация с Мело. Он сделал хороший кат, но я этого не заметил. Это моя ошибка. Слава Богу, что она не оказалась решающей.

— Что скажете про атмосферу на матчах в Москве и в Петербурге?

— Очень здорово наблюдать это. Я люблю играть при полных трибунах, меня это сильно заряжает. Поздравляю наших болельщиков. Особенно тех, которые приехали в Петербург. Мы вас отлично слышали. Хотел бы пригласить всех фанатов ЦСКА на шестую игру в Москве, которая может быть решающей в борьбе за кубок.

— Сделаете все возможное, чтобы закончить серию в московском матче?

— Мы играем в баскетбол. Речь идет про две равноценные команды. Все может быть. Самое главное, чтобы мы выиграли по итогам финальной серии. Неважно в каком количестве матчей.

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БК ЦСКА
Алекса Аврамович
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