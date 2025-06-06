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Илона Корстин поделилась ожиданиями от шестого матча финала Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что финальная серия «Зенит» — ЦСКА вполне может дойти до седьмого матча.

«Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов, — подчеркнула «СЭ» Илона Корстин. — «Зенит» приедет биться, чтобы вернуть серию в Санкт-Петербург и, наверняка, даст бой. Отступать им уже некуда. ЦСКА постарается закончить все дома, при своих болельщиках. Да, у них будет преимущество своего паркета, но вспомните прошлый финал с участием этих команд, когда сине-бело-голубые выиграли решающую битву именно на выезде».

Генеральный директор также выделила лучших игроков этой серии.

«У ЦСКА это Уэйр и Тримбл, которые сохраняют стабильность весь сезон, — продолжила Илона Корстин. — Со стороны кажется, что они и должны так играть, но на самом деле это колоссальный труд. Также бы отметила Джекири и Аврамовича, который выдал отличный пятый матч. У «Зенита» главные хэдлайнеры — это Бэйкон и Фрейзер. Швед сыграл результативно в пятой игре, но в концовке его попаданий не хватило команде. Когда на площадке Жбанов, то чувствуется разница. Очень здорово помогает команде в защите, на подборах, добавляет невероятной энергетики, которая заряжает всех партнеров. К тому же сегодня играл с травмой. Георгий — боец, и это вызывает уважение», — заключила Корстин.

Шестая игра финальной серии состоится 9 июня. Если потребуется, то соперники сыграют седьмой матч 12 июня.

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Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Илона Корстин
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