Женская сборная России по баскетболу разгромила сборную Белоруссии

Женская сборная России по баскетболу победила сборную Белоруссии в товарищеском матче — 91:52 (20:10, 26:10, 25:14, 20:18). Игра прошла в подмосковном Новогорске.

Среди россиянок больше всего очков набрала Юлия Савукова — 15. У белорусской сборной лучшей стала Полина Костюковец, в активе которой 21 очко.

Команды проведут еще один товарищеский матч в понедельник, 16 ноября.

В марте 2022 года ФИБА отстранила российские команды от участия в турнирах под эгидой организации. Окончательное решение о возвращении сборных и клубов России будет принято на заседании Центрального совета ФИБА в декабре.