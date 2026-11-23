Кириленко назвал ожидаемым сохранение отстранения российских команд в FIBA Europe

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал ожидаемым решение совета FIBA Europe не менять статус российских и белорусских команд. Свою оценку глава РФБ дал ТАСС 23 ноября.

«В заявлении FIBA Europe не было ничего нового. Это было вполне ожидаемое решение перед заседанием центрального бюро FIBA в декабре в Швейцарии. Мы не прекращаем общение по всем направлениям сотрудничества. Осталось совсем немного ждать. Запасемся терпением и продолжаем работать», — сказал Кириленко в комментарии ТАСС.

20 ноября совет FIBA Europe провел заседание в Гамбурге. В официальном сообщении организации отмечается, что статус российских и белорусских команд в европейских соревнованиях остался без изменений.

Сборные и клубы России по-прежнему не участвуют в турнирах под эгидой FIBA Europe. В сентябре FIBA смягчила индивидуальные ограничения для российских и белорусских баскетболистов, тренеров, судей и других официальных лиц. Вопрос допуска команд планируется рассмотреть на декабрьском заседании центрального бюро FIBA.