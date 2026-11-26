Фридзон назвал детским садом действия европейских властей в отношении российских спортсменов

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение совета европейского подразделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) оставить в силе отстранение российских и белорусских команд от международных соревнований под эгидой организации.

«До этого хотя бы допустили нашу молодежную команду в формате 3 на 3. Но жаль, что остальную молодежь не пускают. Ребятам некуда стремиться. Обидно за них. Происходящее сейчас с допуском наших спортсменов — детский сад. Люди в Европе, которые занимают должности в правительстве — просто дети», — сказал Фридзон «СЭ».

Российские сборные и клубы отстранены от турниров FIBA с марта 2022 года.

В сентябре FIBA сообщала, что вопрос возможного возвращения российских сборных и клубов на международные соревнования по баскетболу и баскетболу 3x3 будет рассмотрен на заседании совета организации в декабре.