Моня: «Кавказцы угнали машину, где была моя будущая жена. Выкинули ее за Домодедовом»

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как в 2005 году у него угнали автомобиль.

— С Ивковичем у вас еще был случай — в золотом матче с московским «Динамо» не выпустил даже на секунду. Вы так психанули, что не пошли на награждение.

— Там была вообще не баскетбольная ситуация. Накануне угнали машину вместе с моей девушкой. Выкинули ее за Домодедовом.

— Это Ксения, которая стала потом женой?

— Да. Она в травмпункте, я ночью помчался к ней. Но к матчу был готов, хотел выйти. Ивкович не поставил. А я на взводе, вот и сказал: «Что-то нет желания присутствовать на банкете...»

— Ксения сильно пострадала?

— Ей прилично досталось. Разбой был жесткий. Два кавказца, крупные. Она на Ленинградке вышла с рынка, поставила сумки на заднее сиденье. Тут и затащили в машину. Один прыгнул за руль, второй затянул Ксению назад. Нанес несколько ударов. И помчались через всю Москву.

— Где были вы?

— Рядом, в «Арт-отеле». Перед поездкой на рынок как раз мне позвонила: «Что принести?» — «Купи фруктов каких-нибудь...» — «Я скоро». С тренировки выхожу — на эсэмэс не отвечает. Абонент не абонент. Что такое? Потом узнал...

— Откуда?

— Телефон у Ксении отобрали. Ей сказали, выбрасывая из машины: «Веди себя тихо!» Добрела до какого-то магазина, там дали позвонить. Я сразу отпросился из гостиницы. На следующий день матч с «Динамо» — Ивкович меня не выпускает.

— Может, правильно сделал?

— Мне казалось — наоборот. Хотелось забыться в игре.

— Машину-то нашли?

— Нет. Я ходил к следователю, тот все записал. Сказал — будут искать. Но тогда автомобили угоняли постоянно. А камер в Москве еще не было. 2005 год!

— Джип?

— Да, серебристый BMW X5. Был застрахован, но не на полную сумму.

— Как полагаете, какая судьба у этой машины?

— Наверное, каталась где-то по Кавказу. А Ксении моей пришлось с шейным корсетом ходить. Но это она легко отделалась — могли и убить. Удавку накинуть. К дереву привязать в глухом лесу. Все что угодно!