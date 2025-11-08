Касаткин не будет оспаривать решение суда Франции об экстрадиции в США

Адвокат баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело сообщил, что спортсмен не будет оспаривать постановление суда о его экстрадиции в США. Касаткин был задержан во Франции в конце июня 2025-го.

«Даниил Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата отнеслась к нему предвзято. Он считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде», — приводит ТАСС слова Бело.

Адвокат также отметил, что Касаткин настаивает на своей невиновности и ждет решения премьер-министра Франции.

«Он рассчитывает на поддержку своей страны, России, что является его последней надеждой перед неизвестностью экстрадиции в США», — добавил Бело.

29 октября апелляционный суд Парижа одобрил запрос США на экстрадицию российского баскетболиста. В США Касаткину может грозить наказание до 25 лет лишения свободы за электронное мошенничество и компьютерное мошенничество.