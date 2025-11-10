Баскетбол
10 ноября, 11:05

Елена Баранова возглавит юниорскую сборную России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главным тренером сборной России U-17 на Российско-китайских летних молодежных играх, которые пройдут в мае-июне 2026 года в Калининграде, станет легенда российского баскетбола Елена Баранова.

Выиграв чемпионат Европы в 19 лет (1991) и олимпийское золото в 20 (1992), Елена Баранова стала первой баскетболисткой из Европы в женской НБА (1997-2005) и участвовала в Матче всех звезд лиги (2001). Елена сыграла более 100 матчей за сборные СССР, СНГ и России, приводя их к золотым медалям чемпионата Европы (2003), серебряным медалям чемпионатов мира (1998, 2002) и бронзовым медалям Олимпиады (2004). С клубными командами она побеждала в Кубке Европы (ЦСКА, 1997) и Евролиге (УГМК, 2003), попутно получив множество индивидуальных наград (MVP чемпионата мира 1998, MVP женской Евролиги 2003, «Лучший игрок Европы» — 1998, символические пятерки ЧМ-2002 и ЧЕ-2003).

Последние пять лет олимпийская чемпионка находится вне большого баскетбола. После окончания профессиональной карьеры в 2012 году она работала заместителем директора по баскетболу в УОР имени Александра Гомельского (2012-2020).

Сборная России по баскетболу
