Швед не будет менять клуб в чемпионате Китая. За год россиянин стал любимцем местных болельщиков

Клуб из Тайюаня не отпустил своего лидера в «Шанхай».

Как стало известно «СЭ», Алексей Швед продолжит выступать за «Шаньси Лунгс» и в ближайшее время продлит контракт с клубом из Тайюаня на сезон-2024/25. Серьезный интерес к российскому защитнику проявлял «Шанхай Шаркс». Однако клуб из финансового центра Китая мог подписать Шведа только в том случае, если от его услуг откажется «Шаньси» (согласно правилам по переходам в CBA). В «Лунгс» же решили сохранить своего лидера.

Выступление с травмой

Напомним, что в своем дебютном сезоне в чемпионате Китая бронзовый призер Олимпиады-2012 вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Также Швед стал третьим ассистентом чемпионата (9,5 передачи в среднем за игру) и успел установить рекорд CBA: шесть точных трехочковых за одну четверть.

Причем этот рекорд россиянин установил с повреждением.

«До плей-офф я долго играл с недолеченной травмой, — отмечал «СЭ» Алексей Швед. — Врачи сказали, что на восстановление уйдет минимум три-четыре недели. Но я понимал, что если буду следовать их рекомендациям, то вряд ли моя команда выйдет в плей-офф. Поэтому, пропустив несколько игр, попросил тренера вернуть меня в состав. Но в матче с «Нанкином», где я сделал трипл-дабл, мой надрыв стал еще больше, и по этой же мышце ниже появился еще один. А через два дня нам предстоял решающий матч за выход в плей-офф с «Тяньцзинь». Первую половину наблюдал за игрой со скамейки (постоянно крутя велотренажер), а в третьей четверти попросил выпустить меня на паркет и отыграл до конца встречи (24 минуты). Мы выиграли, а мне не хватило всего двух подборов до трипл-дабла. Попутно еще установил рекорд лиги — шесть трехочковых за четверть. До этого никто не закидывал больше пяти. Сыграл на эмоциях, но потом долго не мог покинуть раздевалку. Нога жутко болела».

В плей-офф Алексей уже не мог повлиять на общий результат. В первой игре серии с «Чжэцзян Лайонс» он набрал 15 очков, а в решающем третьем матче провел на паркете всего пять минут («Шаньси» уступил со счетом 109:96). «Интересно, что в третьей игре я вообще не должен был играть, — вспоминает Алексей. — Тренер и генменеджер сказали мне, что я вне заявки. Я посопротивлялся, но, когда понял, что это не имеет смысла, пошел прогуляться по городу. Вернулся в отель за полчаса до выезда, и тут тренер пишет мне сообщение, что ставит меня в состав. Было забавно».

Швед быстро стал любимцем местных болельщиков. «Они относились просто супер. Постоянно затягивали кричалку MVP, громко шумели, когда я выходил на площадку. А когда мне удавалось набирать очки, то на весь зал включали «Катюшу». Болельщики танцевали, весь зал хлопал. Вообще считается, что у «Шаньси» лучшие болельщики в лиге. На домашних матчах всегда был полный зал, было максимально громко. На улице или в магазине часто узнают. Просят сфотографироваться. За два часа могут подойти 30-40 человек. Просят меня остаться, пишут приятные сообщения в соцсетях. В целом тут очень добрые люди», — подчеркивает российский баскетболист.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поднял уровень

За первый сезон у Шведа сложились отличные отношения и с главным тренером «Шаньси» Ян Сюэцзэном. Хотя далеко не все иностранцы могут приспособиться к специфике чемпионата Китая: жесткий лимит на легионеров (только один иностранец на площадке), тяжелый календарь (например, за месяц клуб Алексея сыграл 14 матчей), специфическое судейство (трактовка правил больше похожа на баскетбол 3х3. Ребята играют жестко, порой грязно, судьи дают только очевидные фолы).

«В сезоне-2023/24 из всех команд CBA отчислили 30-40 иностранцев, — рассказывал Швед. — Ты не подходишь под концепцию тренера, не готов биться за единственное место иностранца в пятерке... Тот же Каспер (Уэйр, разыгрывающий ЦСКА. — Прим. «СЭ») рассказывал мне, что продержался в Китае всего несколько недель. У меня тоже была притирка с главным тренером. Я то играл, то не играл. Но постепенно привык к его требованиям, четко знал, чего Ян от меня хочет. После этого стал получать много игрового времени, не было никаких запретов. Но чтобы это произошло, должен был пройти определенный период».

Желание сохранить Шведа связано еще и с тем, что при нем местные игроки заметно улучшили свою статистику. Напомним, что в «Шаньси» Ян Сюэцзэн использует россиянина на позиции разыгрывающего. «Если честно, то, когда летом 2023-го он решил отказать испанскому клубу, выступающему в Евролиге, я был расстроен, — отмечал «СЭ» агент Шведа Обрад Фимич. — Думал, что выбор в пользу Китая — ошибочный. Однако уже спустя две недели я понял, что Алексей был прав. Это было самое правильное решение на этом этапе карьеры. Он открывает для себя новый рынок, новые возможности и получает новый спортивный вызов. Шведа очень хорошо приняли болельщики, клуб, вся китайская пресса. Все в восторге от его понимания игры. Особенно партнеры по команде, чей уровень рядом с Алексеем серьезно повысился. Например, основной центровой «Шаньси» до прихода Шведа набирал по 5-6 очков в среднем за игру, но с помощью такого сильного плеймейкера его показатели поднялись до 15-20 очков».

Швед стал одной из главных звезд чемпионата Китая (дважды признавался лучшим игроком недели), поэтому неудивительно, что в его услугах был заинтересован клуб Яо Мина «Шанхай Шаркс» (в прошлом году занял шестое место в регулярке, в сезоне-2001/02 выигрывал чемпионат CBA). Команда из второго по величине города Китая была готова подписать россиянина на место Дуэйна Бэйкона, отправившегося в «Зенит». Однако в CBA клубы, за которые уже выступал легионер, имеют приоритетное право на продление контракта. В «Шаньси» им воспользовались.

В конце сентября Алексей уже отправится в расположение команды и начнет подготовку к сезону, который стартует во второй половине октября.