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Боснийский клуб поселил своего игрока в тюрьме! Руководство решило сэкономить на аренде жилья

Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на аренду
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Баскетбольный клуб «Сутьеска Фоча» поселил игрока в тюрьму.
Фото Соцсети
Тренировка клуба на городской площадке.
Фото Соцсети
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Баскетболист будет жить в исправительном учреждении по ходу сезона.

Боснийский баскетбольный клуб «Сутьеска Фоча», выступающий во втором по силе дивизионе страны, подобрал необычное жилье для одного из своих игроков. Теперь он будет жить в одном здании с заключенными.

Экономрежим

Причина такого шага — высокие цены на аренду жилья в городе. Руководство «Сутьески» не смогло найти бюджетную квартиру для своего баскетболиста, поэтому клуб обратился к начальнику местной тюрьмы, чтобы тот разрешил их игроку пожить в исправительном учреждении. Причем изначально планировалось отправить туда троих человек, но в итоге решили поселить лишь одного.

«В период высокой арендной платы в нашем городе эта мера существенно облегчит работу клуба и будет способствовать его дальнейшему развитию. Спасибо за вашу помощь», — написала пресс-служба клуба в соцсетях, поблагодарив исправительное учреждение за сотрудничество.

Баскетболиста поселили в ресторане при здании тюрьмы, который рассчитан на 26 мест, отмечается на официальном сайте пенитенциарного учреждения.

Таким образом, «Сутьеска» стала первым в мире профессиональным клубом, чей игрок будет легально находиться в тюрьме по ходу сезона. Его имя не разглашается.

Чем известен город Фоча?

Фоча расположен на границе с Черногорией и Сербией. На его территории находится множество достопримечательностей, в том числе крупнейший в Европе каньон — второй в мире после знаменитого Гранд-Каньона в США. Красивой природой и редкой застройкой объясняются высокие цены на аренду.

Как выступает «Сутьеска»

В прошедшем сезоне «Сутьеска» заняла 8-е место в турнире первой лиги Республики Сербской. Согласно регламенту, победитель турнира переходит в чемпионат Боснии по баскетболу — высший уровень в местной системе лиг.

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