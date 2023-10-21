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Сегодня, 12:54

Кириленко заявил, что сборная России по баскетболу готова играть с европейскими командами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что баскетбольные сборные России готовы играть с европейскими командами товарищеские матчи, если они будут готовы.

«И африканцы, и Южная Америка — там очень хорошие, сильные баскетбольные сборные. Конечно, нам бы хотелось иметь полноценный график и играть с европейскими сборными, с североамериканскими. Мы готовы играть товарищеские матчи с ним, но вопрос, готовы ли они», — сказал Кириленко на форуме «Россия — спортивная держава».

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/19080561
Баскетбол
Андрей Кириленко
РФБ
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