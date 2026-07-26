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26 июля, 03:42

Защитник Колдуэлл-Поуп станет игроком «Филадельфии»

Павел Лопатко

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп договорился о выкупе контракта с «Мемфисом». Он планирует подписать однолетнее соглашение с «Филадельфией» на 3,9 миллиона долларов после прохождения драфта отказов, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, «Гриззлис» и агент 33-летнего американца, генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, завершили переговоры о выкупе 25 июля, что позволило баскетболисту присоединиться к «Филадельфии».

Двукратный чемпион НБА, Колдуэлл-Поуп был частью чемпионского похода «Лейкерс» в 2020 году вместе с Леброном Джеймсом, прежде чем выиграть свой второй перстень в 2023 году в составе «Денвера».

Защитник перенес операцию по исправлению смещения мизинца правой руки в феврале 2026 году и пропустил последнюю 31 игру сезона. До травмы он набирал в среднем 8,4 очка, 2,7 передачи, 2,5 подбора и 21,3 минуты за игру в 51 матче за «Гриззлис» — это самые низкие показатели минут и очков за игру с его сезона новичка. Защитник реализовал 49,5 двухочковых и 31,6 трехочковых бросков.

Также Колдуэлл-Поуп играл за «Орландо» и «Вашингтон».

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