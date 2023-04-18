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Сегодня, 19:05

Свищев — о причинах недопуска к квалификации на Олимпиаду: «В баскетболе невозможно сказать команда нейтральных атлетов»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» недопуск мужской сборной России по баскетболу к предквалификационному турниру Олимпиады-2024 в Париже.

«Здесь четкая рекомендация МОК. Совершенно незаконное отстранение, которое мы видим в баскетболе и в других командных видах спорта. Почему не допускают в командных видах спорта? Они говорят: а как мы будем представлять эти команды? Если в индивидуальных видах спорта, можно сказать: Сергей Иванов — нейтральный атлет. А в баскетболе невозможно сказать команда нейтральных атлетов. Мы уже прошли несколько Олимпийских игр под нейтральным статусом. Там, конечно, убивали команды России. Правды не скрыть. Коллеги боятся, что победит сборная России в командных видах спорта, тогда они будут выходить на пьедестал», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Олимпиада
Сборная России по баскетболу
Дмитрий Свищев
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