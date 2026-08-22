Клэй Томпсон перейдет в «Майами»

Четырехкратный чемпион НБА и шестикратный участник Матча звезд НБА Клэй Томпсон близок к переходу в «Майами», сообщает ESPN.

По информации источника, Томпсон и «Даллас» согласовали выкуп контракта. После прохождения процедуры отказов 36-летний американец подпишет соглашение с «Хит».

У Томпсона оставался последний год контракта с «Далласом» с зарплатой 17,5 миллиона долларов, но атакующий защитник хочет продолжить карьеру в команде, претендующей на чемпионство.

В прошлом сезоне Томпсон сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 11,7 очка, 2,1 подбора и 1,4 передачи.