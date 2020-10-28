«Юта Джаз» будет продана за 1,66 миллиарда долларов

Семья Миллеров достигла договоренности о продаже «Юты» основателю компании Qualtrics Райану Смиту, сообщает ESPN. Общая сумма сделки, в которую будет включен стадион «Юты» в Солт-Лейк-Сити, составит около 1,6 миллиарда долларов.

Райан Смит родился в штате Юта и является давним болельщиком команды. Предыдущие владельцы, семья Миллеров, владели «Ютой» на протяжении 36 лет. Теперь сделка должна быть одобрена советом управляющих НБА.

В минувшем сезоне «Юта» вылетела в первом раунде плей-офф конференции, проиграв «Денверу» со счетом 3-4.