«Сан-Антонио» обыграл «Вашингтон», Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Вашингтон» со счетом 131:121.

Самым результативным игроком на площадке стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 31 очко и сделавший 15 подборов. У «Уизардс» центровой Тристан Вукчевич набрал 18 очков.

«Сан-Антонио» с 23 победами в 51 матче занимает 12-е место в Западной конференции, «Вашингтон» с 9 победами в 53 играх — на последней строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)

11 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Кливленд» — «Миннесота» — 128:107 (30:12, 36:32, 38:34, 24:29)

11 февраля. Кливленд. Rocket Mortgage FieldHouse.

«Орландо» — «Атланта» — 106:112 (22:25, 35:25, 25:33, 24:29)

11 февраля. Орландо. Amway Center.

«Бруклин» — «Шарлотт» — 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24)

11 февраля. Нью-Джерси. Barclays Center.

«Майами» — «Бостон» — 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15)

11 февраля. Майами. FTX Arena.