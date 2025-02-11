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11 февраля 2025, 08:03

«Оклахома» дома разгромила «Нью-Орлеан»

Даниил Аршавский

«Оклахома» на своем паркете переиграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 137:101.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко. Лучший у «Пеликанс» — форвард Трэй Мерфи с 23 очками.

«Оклахома» одержала 43-ю победу и лидирует в Западной конференции, «Нью-Орлеан» потерпел 41-е поражение и занимает последнее, 15-е место.

В других матчах «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Милуоки», «Сакраменто» в овертайме выиграл у «Далласа», «Денвер» дома крупно обыграл «Портленд».

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23)

О: Гилджес-Александер (31), Уиггинс (24), Уилльямс (16), Карузо (12), Хольмгрен (12), Уильямс (11).

Н: Мерфи, Уильямсон (17), Хокинс (12), Мисси (11).

11 февраля. Оклахома-Сити. Paycom Center.

«Милуоки» — «Голден Стэйт» — 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36)

М: Карри (38), Батлер (20), Хилд (16), Муди (13), Пост (13).

Г: Лиллард (38), Кузма (21), Принс (19).

11 февраля. Милуоки. Fiserv Forum.

«Даллас» — «Сакраменто» — 128:129 ОТ (35:27, 26:34, 32:26, 23:29, 12:13)

Д: Ирвинг (30), Динвидди (20), Томпсон (19), Проспер (16), Кристи (15).

С: Дерозан (42), Лавин (17), Монк (17), Сабонис (16 очков + 15 подборов), Валачюнас (13), Мюррей (11).

11 февраля. Даллас. American Airlines Center.

«Денвер» — «Портленд» — 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)

Д: Йокич (40), Браун (26), Строутер (18), Мюррэй (17), Пикетт (14), Ннаджи (11).

П: Бэнтон (22), Клинган (21), Саймонс (17), Авдия (16), Шарп (11).

11 февраля. Денвер. Ball Arena.

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БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
Оклахома-Сити Тандер
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