В Twitter Адетокунбо появились оскорбления в адрес Леброна Джеймса. Игрок объяснил это взломом страницы

На странице форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо в Twitter были опубликованы оскорбительные сообщения в адрес клуба, партнера по команде Криса Миддлтона, игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса и не только. Позже все записи были удалены, а баскетболист объяснил произошедшие хакерской атакой.

«Привет всем! Я вернулся и хотел бы поговорить об инциденте в социальных сетях, произошедшем сегодня! Моя страница была взломана, и ситуация в настоящее время расследуется. Твиты и посты были крайне неподходящими, и я настолько разочарован, потому что написанные вещи были ужасны.

Я чувствую себя ужасно и виновато перед «Бакс», Крисом, Леброном и семьей Карри. Я чувствую себя особенно ужасно по отношению к семье Брайант, во время их скорби они не должны подвергаться такому грубому поведению. Спасибо всем за то, что всегда поддерживали мою семью и меня, и, пожалуйста, будьте в безопасности!" - написал Адетокунбо.