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«Торонто» выиграл 12-й матч регулярного чемпионата НБА подряд. Это рекорд клуба

10:40
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«Торонто» победил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (118:117) и одержал 12-ю победу кряду. «Рэпторз» впервые в своей истории смогли выиграть 12 встреч подряд в НБА. Интересно, что в начале третьей четверти канадская команда уступала «Пэйсерс» 19 очков, но сумела вернуться в игру.

«Торонто» — действующий чемпион НБА, сейчас «Рэпторз» (37-14) занимают второе место в таблице регулярного чемпионата в Восточной конференции.

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