«Торонто» выиграл 12-й матч регулярного чемпионата НБА подряд. Это рекорд клуба

«Торонто» победил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (118:117) и одержал 12-ю победу кряду. «Рэпторз» впервые в своей истории смогли выиграть 12 встреч подряд в НБА. Интересно, что в начале третьей четверти канадская команда уступала «Пэйсерс» 19 очков, но сумела вернуться в игру.

?? Raptors Win Franchise-Record 12th Game In A Rowhttps://t.co/B2UOBYJd4v — NBA (@NBA) February 6, 2020

«Торонто» — действующий чемпион НБА, сейчас «Рэпторз» (37-14) занимают второе место в таблице регулярного чемпионата в Восточной конференции.