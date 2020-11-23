«Торонто» подписал Бэйнса и продлил контракт с Буше

Центровой Аарон Бэйнс продолжит карьеру в «Торонто». 33-летний новозеландец за следующие два сезона в «Рэпторз» заработает 14,3 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Прошедший сезон Бэйнс провел в составе «Финикса», набирая в среднем по 11,5 очка и 5,6 подборов за игру.

Также «Торонто» на два года продлил соглашение с форвардом Крисом Буше. Два последних года 27-летний баскетболист провел на минимальном контракте с общей зарплатой в 2 миллиона долларов, а теперь за такой же срок получит 13,5 миллионов.

В прошедшем сезоне Буше в среднем набирал 6,6 очков, 4,5 подбора и 1,0 блок-шот.