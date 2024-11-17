«Милуоки» уступил «Шарлотт», Адетокунбо оформил трипл-дабл

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях уступил «Шарлотт» со счетом 114:115.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хорнетс» Ламело Болл, набравший 26 очков. У форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 22 очка, 15 подборов и 12 передач.

После этого матча «Милуоки» с 4 победами занимает 12-е место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 5 победами — на девятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Милуоки» — 115:114 (33:39, 26:24, 27:27, 29:24)

16 ноября.