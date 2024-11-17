«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и одержали пятую победу подряд

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:99.

Дабл-дабл у гостей оформил Энтони Дэвис. Форвард набрал 31 очко и сделал 14 подборов. 32 очка у хозяев набрал Брэндон Ингрэм.

«Лейкерс» одержали пятую победу кряду и занимают четвертое место в Западной конференции НБА. «Нью-Орлеан» идет на предпоследней, 14-й позиции на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:104 (30:21, 26:25, 15:29, 28:29)

Н-О: Ингрэм (32 очка), Науэлл (16), Бостон (12)

ЛАЛ: Дэвис (31+14 подборов), Кнехт (27), Л.Джеймс (21)

17 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 110:93 (23:28, 32:23, 38:18, 17:24)

Д: Гаффорд (22), Ирвинг (22), Дончич (16)

С-А: Коллинс (20), Мамукелашвили (14), Шампэйн (13)

17 ноября. Даллас. «American Airlines Center».

«Бостон» — «Торонто» — 126:123 ОТ (28:26, 28:28, 30:31, 28:29, 12:9)

Б: Браун (27), Тейтум (24+11 подборов), Уайт (18)

Т: Пелтль (35+12 подборов), Барретт (25+10 подборов+15 передач), Буше (15)

17 ноября. Бостон. «TD Garden».