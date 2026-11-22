«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Орлеан», у Вембаньямы 50 очков и 19 подборов

«Сан-Антонио» на своем паркете обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:91.

У хозяев 50 очков и 19 подборов на счету Виктора Вембаньямы. У гостей 29 очков набрал Джеремайя Фирс.

«Сперс» одержали вторую победу подряд. Команда лидирует в таблице Западной конференции — 14 побед и три поражения. «Пеликанс» располагаются на 12-й строчке.

В других матчах дня «Нью-Йорк» обыграл «Портленд» — 97:96, «Даллас» победил «Клипперс» — 110:100, «Миннесота» выиграла у «Мемфиса» — 104:95.