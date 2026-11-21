Дончич первым в истории НБА набрал 550 очков, 100 подборов и 100 передач за первые 15 матчей сезона

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал первым баскетболистом в истории НБА, набравшим не менее 550 очков, 100 подборов и 100 результативных передач за первые 15 матчей одного регулярного чемпионата. Достижение было зафиксировано 20 ноября в домашней игре против «Сакраменто» (106:104).

Уже к большому перерыву Дончич набрал 17 очков и сделал четыре передачи. Всего за матч 27-летний словенец записал на свой счет 25 очков, четыре подбора и восемь передач.

После 15 игр его средние показатели в чемпионате составляют 37,2 очка, 6,8 подбора и 7,7 передачи. При этом достижение относится к суммарной статистике за первые 15 матчей сезона, а не к средним значениям по отдельности. Ранее ни одному игроку не удавалось одновременно преодолеть все три указанные отметки за такой отрезок, сообщает сайт НБА.

«Лейкерс» выиграли матч Кубка НБА с разницей в два очка. В заключительной четверти команды боролись за преимущество, а победу хозяев обеспечила концовка. По ходу игры Дончич также обошел Майкла Купера по числу точных трехочковых бросков за «Лейкерс» в регулярных чемпионатах, поднявшись на 13-е место в истории клуба.