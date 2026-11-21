«Бруклин» проиграл «Орландо», Дёмин набрал 6 очков

«Бруклин» потерпел поражение от «Орландо» в матче Кубка НБА — 111:113. Игра прошла на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Франц Вагнер, который набрал 35 очков.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 20 минут 44 секунды, набрал 6 очков, сделал 3 подбора и 2 результативные передачи.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Орландо» с результатом 7-8 занимает 8-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 14-й строчке — 3-12.

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа А

«Бруклин» — «Орландо» — 111:113 (25:38, 36:24, 27:29, 23:22)

Б: Рэндл (27), Вольф (20), Браун (18), Шарп (17 + 10 подборов), Портер (16).

О: Ф. Вагнер (35), Бэйн (21), Вучевич (15), Блэк (13).