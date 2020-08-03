«Орландо» обыграл «Сакраменто» и продлил победную серию до пяти матчей

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграл «Сакраменто» — 132:116. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, набравший 25 очков. Центровой команды Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 23 баллов и 11 подборов.

«Орландо» (32-37) одержал пятую победу подряд и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сакраменто» (28-38) — 12-й на «Западе».