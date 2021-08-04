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Уайтсайд перейдет в «Юту»

07:46
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Центровой Хассан Уайтсайд подписал контракт с «Ютой», сообщил в Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски. Ранее 32-летний американец выступал за «Сакраменто».

В прошлом сезоне Уайтсайд сыграл в 36 матчах во всех турнирах, набирая в среднем по 8,1 очка, 6,0 подбора и 1,3 блок-шота.

Напомним, ранее «Сакраменто» подписал Тристана Томпсона из «Бостона», заключил новый 55-миллионный контракт с Ришоном Холмсом, а также заполучил Алексея Леня.

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Евгений Козинов все материалы автора

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