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НБА потребуются 15 тысяч тестов на коронавирус в случае возобновления сезона

09:14
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НБА в случае завершения сезона-2019/20 потребуются около 15 тысяч тестов на коронавирус, сообщает ESPN.

По сведениям источника, несколько производителей готовы обеспечить лигу необходимым количеством тестов, но в связи с этим могут возникнуть проблемы с поставками для общественного спроса.

Сезон-2019/20 прерван из-за коронавируса, однако лига рассчитывает на возобновление турнира.

Ранее стало известно, что НБА планирует начать сезон-2020/21 в декабре и завершить в августе.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 308 555 человек. Зафиксировано 234 112 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 042 953 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 095 210 человек. В стране умер 63 831 человек, 155 737 выздоровели.

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