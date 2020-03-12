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НБА может приостановить сезон как минимум на месяц из-за коронавируса

13:00
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НБА может приостановить сезон как минимум на месяц из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера обнаружен коронавирус, сообщает журналист Los Angeles Times Дэн Войке.

Войке сообщил, что ранее общался с одним из сотрудников лиги, который рассказал ему, что в случае, если у игрока найдут коронаввирус, сезон приостановят как минимум на месяц.

НБА приостановила сезон сегодня ночью после того, как стало известно о том, что Руди Гобер и его партнер по «Юте» Эммануэль Мудиай заражены коронавирусом. Лига не сообщила, на какое время приостановлены соревнования.

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