«Милуоки» одержал шестую победу подряд, Адетокунбо оформил трипл-дабл

«Милуоки» на своем паркете переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (137:129). Это шестая подряд победа «Бакс».

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 24 очка, 19 подборов и 15 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Портленд» — 137:129 (37:27, 35:31, 35:40, 30:31)

М: Бледсоу (30), Адетокунбо (24 + 19 подборов + 15 передач), Коннотон (18).

П: Макколлум (37 + 10 передач), Лабиссье (22 + 12 подборов), Энтони (18).

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