«Оклахома» обыграла «Мемфис» и вышла во второй раунд плей-офф НБА

«Оклахома» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА на выезде обыграла «Мемфис» со счетом 117:115.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 38 очков. У «Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший набрал 30 очков и сделал 11 подборов.

«Оклахома» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел во второй раунд, где встретится с победителем серии «Денвер» — «Клипперс».

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Мемфис» — «Оклахома» — 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)

26 апреля. Мемфис. «FedExForum».

Счет в серии: 0-4.