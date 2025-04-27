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«Денвер» обыграл «Клипперс» и сравнял счет в серии, у Йокича дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА на выезде обыграл «Клипперс» со счетом 101:99.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 36 очков и сделавший 21 подбор. У хозяев форвард Кавай Леонард набрал 24 очка.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 30 апреля и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)

27 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Счет в серии: 2-2.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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