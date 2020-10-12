Леброн общается с мамой после победы в чемпионате, покуривая сигару

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в финале НБА позвонил своей маме. Видео в Twitter опубликовал журналист Washington Post Бен Голливер.

Lakers' LeBron James calls his mother to celebrate fourth title pic.twitter.com/hwSQHWyVkR — Ben Golliver (@BenGolliver) October 12, 2020

Знаменитый игрок общается с матерью, лежа на полу. Также он курит сигару.

В финале сезона-2019/20 «Лейкерс» победили «Майами» (4-2). 35-летний Джеймс также был признан MVP финальной серии. В шестом матче финала он сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.