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Леброн общается с мамой после победы в чемпионате, покуривая сигару

06:58
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в финале НБА позвонил своей маме. Видео в Twitter опубликовал журналист Washington Post Бен Голливер.

Знаменитый игрок общается с матерью, лежа на полу. Также он курит сигару.

В финале сезона-2019/20 «Лейкерс» победили «Майами» (4-2). 35-летний Джеймс также был признан MVP финальной серии. В шестом матче финала он сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

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