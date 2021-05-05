«Кливленд» проиграл «Финиксу», «Милуоки» обыграл «Бруклин»
05:13
«Милуоки» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (124:118). В других встречах «Детройт» проиграл «Шарлотт» (99:102), «Финикс» в овертайме выиграл у «Кливленда» (134:118 ОТ).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Шарлотт» — 99:102 (28:30, 21:23, 23:25, 27:24)
Д: Диалло (35), Думбуя (20), Джексон (14), Окафор (12).
Ш: Болл (23), Розир (18), Калеб Мартин (17).
«Кливленд» — «Финикс» — 118:134 OT (24:30, 29:29, 35:31, 26:24, 4:20)
К: Окоро (32), Секстон (29), Аллен (17), Осман (16).
Ф: Букер (31), Пол (23 + 16 передач), Бриджес (22).
«Милуоки» — «Бруклин» — 124:118 (34:33, 32:25, 26:36, 32:24)
М: Я. Адетокунбо (36 + 12 подборов), Холидэй (23 + 10 передач), Миддлтон (23).
Б: Ирвинг (38), Дюрант (32), Харрис (12).
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