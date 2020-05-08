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Игроков или персонал клубов НБА с температурой выше 37,2 градуса не будут пускать на тренировочные базы

08:11

Стали известны требования НБА к игрокам для возобновления тренировок, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, игроки или представители персонала с температурой 37,2 градуса по Цельсию или выше не будут допускаться на тренировочные базы. Ранее стало известно, что лига разрешила командам проводить занятия с 8 мая.

Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 292 623 случая заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 76 928 летальных исходов, выздоровели 217 250 человек.

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