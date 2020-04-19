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Финли может стать генеральным менеджером «Чикаго»

09:40
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Руководство «Чикаго» занято поисками нового генерального менеджера. Как сообщает ESPN, одним из основных кандидатов стал вице-президент «Далласа» Майкл Финли. По данным источника, он уже прошел собеседование. Финли, родившийся в Чикаго, 15 лет провел в НБА в качестве игрока, дважды был участником Матча всех звезд. В «Далласе» он работает последние семь лет.

Помимо Финли назывались кандидатуры вице-президента «Филадельфии» Марка Эверсли, помощника генерального менеджера «Клипперс» Марка Хьюза и помощника генерального менеджера «Орландо» Мэтта Ллойда.

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